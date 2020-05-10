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Общие ограничения на выезд граждан Украины за границу отсутствуют, они касаются только «закрытых пунктов пересечения», в частности аэропортов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на разъяснение пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

«Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине, правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения», — говорится в сообщении.

В МИД Украины, которое ранее столкнулось с обвинением британского посольства в том, что украинским гражданам с видом на жительство в Великобритании запрещают покидать страну без специального разрешения, добавили, что ведомство не дает разрешений или отказов в выезде за границу и проинформировало иностранные дипломатические представительства только о перечне пунктов пропуска.

 

«Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности тех, которые имеют вида на жительство за рубежом, МИД не давало», — отметили в пресс-службе Министерства.

Также украинский МИД сообщил, что выполняет «коммуникационную функцию» между соответствующими центральными органами исполнительной власти и иностранными диппредставительствами в Украине.

10 мая Посольство Великобритании в Украине отредактировало свое сообщение, убрав слова о разрешении от МИД и указав, что украинцы, имеющие вид на жительство в Соединенном Королевстве, должны подтвердить этот статус, чтобы вернуться в страну.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отпускать заробитчан за границу при условии, что принимающая страна возьмет на себя ряд обязательств.
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