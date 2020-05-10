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Украинские власти ввели запрет на выезд своих граждан без отдельного разрешения МИД. Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине на своей странице в Facebook.

«Украинская власть проинформировала нас, что только граждане Украины с постоянным местом жительства в других государствах смогут покинуть территорию Украины», – говорится в сообщении посольства.

По данным британских дипломатов, те украинцы, у которых есть соответствующие документы, должны получить разрешение для выезда от МИД. Посольство берет на себя содействие в получении такого разрешения, если получит данные о запланированной поездке не позднее чем за 72 часа до запланированного вылета чартерного рейса или пересечения наземной границы.

«МИД Украины может разрешать выезд украинским гражданам, имеющим вид на жительство в Великобритании. Посольство Великобритании поддерживает этот процесс, информируя МИД о вашей запланированной поездке и направляя к ним информацию о вашем статусе резидента Соединенного королевства», – заявила дипмиссия, отметив, что новый порядок касается прямых перелетов в Британию, перелетов в другие страны, откуда открытое сообщения с Британией, а также выездов через наземную границу.

В посольстве уточнили, что не смогут помочь гражданам с прочими британскими визами или другими разрешениями покинуть Украину. В комментариях дипломаты разъяснили, что покинуть страну могут только украинцы с правом на постоянное место жительства за границей. В случае Великобритании речь идет о документах biometric residence permit.

При этом отмечается, что окончательное решение о въезде в Великобританию всегда принимается пограничными силами страны по прибытию граждан.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отпускать заробитчан за границу при условии, что принимающая страна возьмет на себя ряд обязательств.
ForUm

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