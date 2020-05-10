Более 560 украинцев прибыли эвакуационными рейсами в аэропорт «Борисполь» за прошлые сутки. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что во время температурного скрининга пограничники не обнаружили повышенной температуры ни у одного из граждан. Также от пассажиров не поступало жалоб на плохое самочувствие.

«В ходе паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильное приложение «Дій вдома», которое все без исключения пассажиры установили на мобильные телефоны с целью прохождения самоизоляции дома», - сообщили в МВД.

В конце апреля президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация украинцев будет проходить в формате до 4 самолетов за сутки, а пассажиры смогут выбрать, как будут проходить обсервацию. Те, кто будут иметь смартфоны, смогут пройти обязательную самоизоляцию у себя дома с помощью мобильного приложения «Дій вдома».

Ранее Министерство инфраструктуры обнародовало график специальных рейсов из 26 городов мира, которыми украинцы смогут вернуться домой вследствие пандемии коронавируса.

В рамках эвакуационной кампании сегодня должны состояться три последние рейсы - из Индии, Китая и Германии.

Напомним, около 150 украинцев болеют COVID-19 за границей.