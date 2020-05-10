также в разделеОбщество
За сутки в Крыму госпитализировали 24 человека с подозрением на COVID-19 8
Зеленский поздравил украинцев с Днем матери 8
От коронавируса умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой помощи 10
В Украине коронавирусом заразились почти 3 тысячи медиков 21
За 9 мая на Буковине зафиксировано 89 новых случаев заражения COVID-19 22
Германия тестирует украинские лекарства от коронавируса 41
Полиция назвала число участников в мероприятиях 9 мая 29
В Украину спецрейсом из Кувейта отправили 46 украинцев 17
Полиция Запорожья разоблачила организацию, которая изготовляла коммунистическую символику 21
За сутки в ВСУ обнаружили 8 новых случаев COVID-19 11
В Минобороны рассказали о реформе ведомства в направлении международного сотрудничества 11
Кулеба: Российская агрессия против Украины продолжается дольше Второй мировой 28
Зафиксировано два новых очага коронавируса в Донецкой области 44
Около 150 украинцев болеют COVID-19 за границей 20
8 мая. Картина дня 82
Шуфрич предложил отменить запрет георгиевской ленты 344
Разоблачили патрульных, которые угнали и продали «евробляху» 58
Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже 51

Более 560 украинцев прибыли эвакуационными рейсами в аэропорт «Борисполь» за прошлые сутки. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что во время температурного скрининга пограничники не обнаружили повышенной температуры ни у одного из граждан. Также от пассажиров не поступало жалоб на плохое самочувствие.

«В ходе паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильное приложение «Дій вдома», которое все без исключения пассажиры установили на мобильные телефоны с целью прохождения самоизоляции дома», - сообщили в МВД.

В конце апреля президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация украинцев будет проходить в формате до 4 самолетов за сутки, а пассажиры смогут выбрать, как будут проходить обсервацию. Те, кто будут иметь смартфоны, смогут пройти обязательную самоизоляцию у себя дома с помощью мобильного приложения «Дій вдома».

Ранее Министерство инфраструктуры обнародовало график специальных рейсов из 26 городов мира, которыми украинцы смогут вернуться домой вследствие пандемии коронавируса.

В рамках эвакуационной кампании сегодня должны состояться три последние рейсы - из Индии, Китая и Германии.

Напомним, около 150 украинцев болеют COVID-19 за границей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги