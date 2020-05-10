В частности, работать с воскресенья в Киеве могут:

Об этом информирует пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Главного управления Госпродовольственной службы в Киеве.

В КГГА напомнили, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

Так, на рынках должны обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и 1,5 м между посетителями, дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должны обеспечить недопущение стихийной торговли вокруг. Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации утвердили требования к работе летних и сезонных площадок кафе и ресторанов в условиях карантина.