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Киевская городская государственная администрация обнародовала список агропродовольственных рынков, которые могут работать с 10 мая с соблюдением противоэпидемических требований.

Об этом информирует пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Главного управления Госпродовольственной службы в Киеве.

В частности, работать с воскресенья в Киеве могут:

торговая площадка «Феофановский», ул. Заболотного 48-А;

рынок «Демеевский», ул. Изюмская, 1;

«Базар на лесной», ул. Попудренко, 65;

рыночный комплекс «Маяк», ул. Попудренко, 90/2;

«Владимирский рынок», ул. Антоновича, 115;

«Печерский рынок», Печерская площадь, 1;

рынок «Иллис», ул. Чернобыльская, 16/80;

«Бессарабский рынок», Бессарабская площадь, 2;

рынок «Левобережный», ул. Сверстюка, 3;

«Дарница», ул. Попудренко, 5,

«Путь», ул. Зодчих, 52/1;

рынок «Колибрис», ул. Л. Курбаса, 6;

рынок «Одесский», проспект Академика Глушкова, 32-38;

«РУИОЛ», ул. Бальзака, 94;

«Рынок "Нивки"», ул. Щербаковского, 47;

«Забота», ул. Туполева, 13;

«ТК "Борщаговский"», рынок «Западный», ул. Депутатская, 2;

рынок «Отрадненский», бульвар В. Гавела, 18;

«Цветочная Поляна», рынок «Лукьяновский», ул. Юрия Ильенко, 1.

В КГГА напомнили, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

Так, на рынках должны обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и 1,5 м между посетителями, дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должны обеспечить недопущение стихийной торговли вокруг. Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации утвердили требования к работе летних и сезонных площадок кафе и ресторанов в условиях карантина.
ForUm

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