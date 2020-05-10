Киевская городская государственная администрация обнародовала список агропродовольственных рынков, которые могут работать с 10 мая с соблюдением противоэпидемических требований.
Об этом информирует пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Главного управления Госпродовольственной службы в Киеве.
В частности, работать с воскресенья в Киеве могут:
торговая площадка «Феофановский», ул. Заболотного 48-А;
рынок «Демеевский», ул. Изюмская, 1;
«Базар на лесной», ул. Попудренко, 65;
рыночный комплекс «Маяк», ул. Попудренко, 90/2;
«Владимирский рынок», ул. Антоновича, 115;
«Печерский рынок», Печерская площадь, 1;
рынок «Иллис», ул. Чернобыльская, 16/80;
«Бессарабский рынок», Бессарабская площадь, 2;
рынок «Левобережный», ул. Сверстюка, 3;
«Дарница», ул. Попудренко, 5,
«Путь», ул. Зодчих, 52/1;
рынок «Колибрис», ул. Л. Курбаса, 6;
рынок «Одесский», проспект Академика Глушкова, 32-38;
«РУИОЛ», ул. Бальзака, 94;
«Рынок "Нивки"», ул. Щербаковского, 47;
«Забота», ул. Туполева, 13;
«ТК "Борщаговский"», рынок «Западный», ул. Депутатская, 2;
рынок «Отрадненский», бульвар В. Гавела, 18;
«Цветочная Поляна», рынок «Лукьяновский», ул. Юрия Ильенко, 1.
В КГГА напомнили, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.
Так, на рынках должны обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и 1,5 м между посетителями, дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.
Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должны обеспечить недопущение стихийной торговли вокруг. Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.
Напомним, в Киевской городской государственной администрации утвердили требования к работе летних и сезонных площадок кафе и ресторанов в условиях карантина.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время