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В Киевской городской государственной администрации утвердили требования к работе летних и сезонных площадок кафе и ресторанов в условиях карантина.

Об этом говорится на официальном сайте КГГА.

«В Киеве в рамках первого этапа послаблений противоэпидемических ограничений смогут работать летние и сезонные площадки заведений общественного питания. Требования к их работе в условиях карантина утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

Среди требований указывают на:

расстояние между местами для сидения за соседними столиками должно составлять не менее 1,5 м;

за одним столиком не могут сидеть более двух клиентов (без учета детей младше 14 лет);

заказы должны осуществляться и выдаваться дистанционно: через специально оборудованное окно или входную дверь заведения;

официант может принимать или выдавать заказ только при условии соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между ним и клиентом;

место выдачи заказов и расчета должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом — и таким образом, чтобы исключить вход посетителей внутрь заведения;

должна быть обеспечена возможность безналичного (бесконтактного расчета);

меню должно быть размещено для ознакомления рядом с местом приема-выдачи заказов без возможности его выдачи клиентам.

Также заведениям необходимо придерживаться общих противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий: ежедневная термометрия, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты на 5 дней, организация централизованного сбора использованных масок и перчаток и их утилизации.

На входах должен происходить санитарный контроль для посетителей, чтобы не допускать людей с признаками ОРВИ. Клиенты должны быть в масках и ожидать своей очереди за пределами помещений. Учреждения должны обеспечить маркировку расстояний в 1,5 м для посетителей, ожидающих своей очереди.

Также заведения должны установить дозаторы или диспенсеры с антисептиком. Дезинфекционные мероприятия должны проводить каждые два часа рабочего времени, а дезинфекцию контактных поверхностей и посуды — после каждого посетителя.

Кроме того, учреждения должны проинформировать клиентов об установленных ограничениях на своих сайтах, страницах в соцсетях и при проведении записи по телефону.

Напомним, карантин, введенный в Украине в связи с пандемией коронавируса, продлили до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.
ForUm

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