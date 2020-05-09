В Киевской городской государственной администрации утвердили требования к работе летних и сезонных площадок кафе и ресторанов в условиях карантина.
Об этом говорится на официальном сайте КГГА.
«В Киеве в рамках первого этапа послаблений противоэпидемических ограничений смогут работать летние и сезонные площадки заведений общественного питания. Требования к их работе в условиях карантина утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.
Среди требований указывают на:
расстояние между местами для сидения за соседними столиками должно составлять не менее 1,5 м;
за одним столиком не могут сидеть более двух клиентов (без учета детей младше 14 лет);
заказы должны осуществляться и выдаваться дистанционно: через специально оборудованное окно или входную дверь заведения;
официант может принимать или выдавать заказ только при условии соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между ним и клиентом;
место выдачи заказов и расчета должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом — и таким образом, чтобы исключить вход посетителей внутрь заведения;
должна быть обеспечена возможность безналичного (бесконтактного расчета);
меню должно быть размещено для ознакомления рядом с местом приема-выдачи заказов без возможности его выдачи клиентам.
Также заведениям необходимо придерживаться общих противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий: ежедневная термометрия, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты на 5 дней, организация централизованного сбора использованных масок и перчаток и их утилизации.
На входах должен происходить санитарный контроль для посетителей, чтобы не допускать людей с признаками ОРВИ. Клиенты должны быть в масках и ожидать своей очереди за пределами помещений. Учреждения должны обеспечить маркировку расстояний в 1,5 м для посетителей, ожидающих своей очереди.
Также заведения должны установить дозаторы или диспенсеры с антисептиком. Дезинфекционные мероприятия должны проводить каждые два часа рабочего времени, а дезинфекцию контактных поверхностей и посуды — после каждого посетителя.
Кроме того, учреждения должны проинформировать клиентов об установленных ограничениях на своих сайтах, страницах в соцсетях и при проведении записи по телефону.
Напомним, карантин, введенный в Украине в связи с пандемией коронавируса, продлили до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.
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