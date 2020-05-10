Об этом сообщает «Европейская правда».

«В то время как некоторые ассоциированные государства ЕС и Шенгенской зоны делают предварительные шаги для смягчения мер по борьбе с распространением пандемии, ситуация остается нестабильной как в Европе, так и во всем мире», — говорится в сообщении.

В Еврокомиссии подчеркнули, что снятие ограничений на въезд должно быть поэтапным. Ослабление ограничений на внутренних границах должно предшествовать началу открытия внешних границ.

Ранее сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония с 15 мая открывают внутренние границы: их граждане смогут путешествовать по территории этих трех стран.

Напомним, Президент назвал условия для отправки заробитчан за границу.