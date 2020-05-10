Европейская комиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны до 15 июня.
Об этом сообщает «Европейская правда».
«В то время как некоторые ассоциированные государства ЕС и Шенгенской зоны делают предварительные шаги для смягчения мер по борьбе с распространением пандемии, ситуация остается нестабильной как в Европе, так и во всем мире», — говорится в сообщении.
В Еврокомиссии подчеркнули, что снятие ограничений на въезд должно быть поэтапным. Ослабление ограничений на внутренних границах должно предшествовать началу открытия внешних границ.
Ранее сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония с 15 мая открывают внутренние границы: их граждане смогут путешествовать по территории этих трех стран.
Напомним, Президент назвал условия для отправки заробитчан за границу.
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