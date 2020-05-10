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У берегов Экваториальной Гвинеи в Гвинейском заливе пираты напали на грузовое судно, захватив в заложники двух членов экипажа — предположительно украинца и россиянина.

Об этом сообщает Dryad Global со ссылкой на собственный источник.

По данным портала, неизвестное число пиратов атаковали судно RIO MITONG на скоростной лодке.

«В двух морских милях от порта Малабо пираты на скоростной лодке под флагом Коморских Островов совершили нападение на грузовое судно RIO MITONG. Пираты взошли на корабль с помощью лестницы и похитили двоих человек», — говорится в сообщении.

Предполагается, что захваченные моряки — граждане Украины и РФ. Остальные члены команды на данный момент находятся в безопасности.

Сам корабль, согласно данным сайта Marinetraffic, после атаки прибыл в порт Малабо.

Также сообщается, что вскоре после нападения на грузовой корабль RIO MITONG в этой же акватории был совершен штурм научно-исследовательского судна MV DJIBLOHO. По неподтвержденной информации, с этого судна были похищены двое россиян.
ForUm

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