также в разделеОбщество
Полиция Запорожья разоблачила организацию, которая изготовляла коммунистическую символику 17
За сутки в ВСУ обнаружили 8 новых случаев COVID-19 10
В Минобороны рассказали о реформе ведомства в направлении международного сотрудничества 11
Кулеба: Российская агрессия против Украины продолжается дольше Второй мировой 25
Зафиксировано два новых очага коронавируса в Донецкой области 43
Около 150 украинцев болеют COVID-19 за границей 18
8 мая. Картина дня 81
Шуфрич предложил отменить запрет георгиевской ленты 344
Разоблачили патрульных, которые угнали и продали «евробляху» 58
Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже 51
Ученые: COVID-19 может передаваться во время секса 36
Полиция о 9 мая: Безусловно, не обойдется без провокаций 24
Суд не продлил меру пресечения Марусе Звиробий 29
КИУ: 10 нардепов пропустили 90% голосований 13
Ляшко: Массовое тестирование на COVID-19 ничего не покажет 33
СБУ задержала дезертира, пытавшегося продать запчасти к военной радиостанции 22
СБУ: Никаких иностранных биолабораторий в Украине нет 29
Украина отреагировала на баннер со Сталиным в Крыму 36

В Украину специальным рейсом кувейтской авиакомпании Jazeera Airways по маршруту Кувейт-Киев отправили 46 украинских граждан.

Об этом сообщает посольство Украины в Кувейте.

«Сегодня, 09.05.2020 г., в 12:00, по результатам договоренности с кувейтской стороной, специальным рейсом кувейтской авиакомпании Jazeera Airways по маршруту Кувейт-Киев отправлено 46 граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину», — говорится в сообщении.

Отмечают, что все пассажиры выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту жительства и установили приложение «Действуй дома».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги