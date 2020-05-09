В Украину специальным рейсом кувейтской авиакомпании Jazeera Airways по маршруту Кувейт-Киев отправили 46 украинских граждан.
Об этом сообщает посольство Украины в Кувейте.
«Сегодня, 09.05.2020 г., в 12:00, по результатам договоренности с кувейтской стороной, специальным рейсом кувейтской авиакомпании Jazeera Airways по маршруту Кувейт-Киев отправлено 46 граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину», — говорится в сообщении.
Отмечают, что все пассажиры выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту жительства и установили приложение «Действуй дома».
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