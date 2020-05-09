Автоматика гаражных ворот позволяет дистанционно управлять ими без физических усилий. К таким воротам предъявляется ряд требований, и одно из наиболее важных — безопасность. Надежная, хорошо спроектированная конструкция позволяет не только защитить гараж от несанкционированного проникновения злоумышленниками, но и исключить риск получения травм владельцев частного жилья или сотрудников коммерческих объектов. Предлагаем рассмотреть такие устройства защиты от комании twt.com.ua.

Комплекс элементов безопасности

Уникальная конструкция секционных ворот «Алютех» обеспечивает защиту от защемления пальцев рук, зацепов или порезов одежды, неконтролируемого движения рабочего полотна. Данные механизмы входят в базовую комплектацию. Ворота с электроприводом также обеспечивают защиту от попадания в ловушку (когда невозможно выйти из гаража), подъёма или сдавливания человека.

Также автоматические гаражные ворота оснащаются следующими важными механизмами защиты:

От падения полотна. Теоретически защитная пружина может оборваться, и на такой случай производители предусматривают наличие «храповой муфты», жёстко связанной с торсионным валом. В случае обрыва пружины «язычок» муфты мгновенно блокирует вращение вала, что предотвращает падение тяжелой створки.

От падения полотна из-за обрыва троса. Это ещё одна внештатная ситуация, которая также предотвращается стопорным «ножом» (обязательно входит в конструкцию автоматических секционных ворот). На практике одновременный обрыв обоих металлических тросов почти никогда не происходит, но поскольку такая вероятность существует, стопорный механизм не будет лишним.

От поддомкрачивания. Автоматические гаражные ворота могут оснащаться устройствами, которые делают невозможным взлом путем поддомкрачивания, а всё за счёт блокировки движения полотна.

Существуют и другие элементы безопасности, которые защищают людей от получения травм при закрытии створки автоматических ворот.

Фотоэлементы

Автоматика для секционных ворот часто оснащается специальными датчиками, которые отслеживают наличие или отсутствие объектов на пути движения створки, и если таковые имеются, привод автоматически блокирует опускание полотна ворот.

Сигнальные лампы

На блоке управления или в другом месте (может выбирать индивидуально) обычно располагают специальную индикацию, которая отображает подъём, опускание, полное открытие или закрытие полотна ворот.

Пульты ДУ

Автоматические системы выпускаются со специальными пультами, благодаря которым обеспечивается удобство управления воротами на расстоянии.

Радиоприемники

В паре с пультами ДУ работают радиоприёмники, платы которых могут иметь специальные алгоритмы шифрования для защиты поступающих с пульта сигналов от несанкционированного копирования.