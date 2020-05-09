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В центре Киева 9 мая спасатели каждый час проводят дезинфекцию на Аллее Героев Крут и в парке Вечной Славы для недопущения распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает киевское ГСЧС в Facebook.

«Даже во время проведения торжественных мероприятий наши спасатели заботятся о безопасности граждан», — говорится в сообщении.

Мероприятия по дезинфекции осуществляются каждый час на Аллее Героев Крут и на территории парка Вечной Славы. Для обработки используют специальную дезактивирующую смесь.

Хотя в связи с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями ограничены массовые мероприятия, по данным правоохранителей, 9 мая в Украине запланировано проведение 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов.
ForUm

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