В Министерстве обороны создают Департамент международного оборонного сотрудничества. Об этом министр обороны Андрей Таран заявил во время видеоконференции с иностранными стратегическими советниками, сообщает в субботу, 9 мая, пресс-служба Минобороны.

«8 мая Таран провел видеоконференцию с группой иностранных стратегических советников Минобороны и Вооруженных Сил Украины высокого уровня (DRAB - Defence Reform Advisory Board)», - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители оборонных ведомств таких стран-партнеров Украины, как США, Великобритания, Канада, ФРГ, Республика Польша и Литовская Республика.

В частности, в ходе дискуссии были уточнены основные направления сосредоточения усилий иностранной консультативно-совещательной помощи.

Таран предложил усовершенствовать систему деятельности группы путем введения в практику новых форм и способов взаимодействия на высшем уровне и претворения в жизнь действенного механизма измерения прогресса в достижении целей трансформации.

«В этом контексте глава оборонного ведомства сообщил о создании Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны, в котором будет функционировать специальное подразделение, которое будет отвечать за вывод международной деятельности Министерства на качественно новый уровень и создание условий для взаимодействия с DRAB», - уточняется в сообщении.

Министр подчеркнул, что комплектование Департамента будет происходить на конкурсной основе и лучшими специалистами в области международного сотрудничества.

Также министр обороны Украины ознакомил стратегических советников с результатами недавно завершенного анализа состояния реализации оборонной реформы и последующими шагами ее реализации на среднесрочную перспективу.