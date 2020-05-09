Президент Украины Владимир Зеленский инициирует мемориальный проект, в рамках которого установят колокола в четырех уголках Украины как символы памяти, победы, мира и единства.
Об этом сообщает Офис президента.
Первый колокол — Колокол Памяти — будет установлен в Луганской области у первого поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины.
Еще два колокола планируется установить в украинских Донецке и Симферополе.
«Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства — в Симферополе. И в момент, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины. И каждый их удар запечатлеется в нашем сознании: «Помните, что единство — это залог нашего мира и нашей победы», — сказал Зеленский.
Напомним, Президент Владимир Зеленский в субботу, 9 мая, прибыл с рабочей поездкой на Закарпатье.
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