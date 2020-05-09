Об этом сообщает «Радио Свобода».

Шествие хотели организовать три пророссийские и левые организации. Однако городские власти рекомендовали организаторам воздержаться от акции «для профилактики» против заболеваний короновирусом. Минский исполком отметил, что в этом году соответствующая акция «Бессмертный полк» пройдет в интернете.

В последние годы организаторы таких акций в Минске сталкиваются с различными проблемами.

В этом году организации «За союз и коммунистическую партию Союза», «Родина» и «За демократию, социальный прогресс и справедливость» хотели собрать на марш в Минске 5000 человек.

Напомним, Зеленский не поехал на парад к Лукашенко.