Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в столицу Беларуси Минск на парад 9 мая, сообщили Радио Свобода в директорате по вопросам информационной политики Офиса президента.

«В Украине – карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов», - рассказали в Офисе президента.

Как сообщал ForUm, 5 мая президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил на парад ко Дню Победы голов других государств. Белорусский лидер призвал приехать лидеров стран «хотя бы из бывшего Советского Союза».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в очередной раз заявила о серьезных последствиях, которые возможны из-за проведения парада в Минске. Специалисты ВОЗ настаивают на введении в Беларуси общенациональных ограничительных мер.

Беларусь остается одной из немногих стран, где из-за распространения коронавирусной инфекции не ввели никаких ограничений. По последним данным, в стране выявлено более 19 тысяч случаев COVID-19.