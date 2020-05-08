Во время рабочей поездки в Луганскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил город Золотое Попаснянского района, где осмотрел квартиры, капитальный ремонт которых сделали за государственные средства. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

В них уже на следующей неделе начнут заселяться семьи внутренне перемещенных лиц, которые в конце прошлого года обращались к президенту с просьбой о выделении жилья. Сейчас почти готовы 10 квартир, на очереди – еще пять.

Зеленский выразил удовлетворение, что государство выполнило свои обязательства перед семьями.

«Мы обещали - и сделали. Пусть в новых домах царит мир», - сказал Президент.

Напомним, во время рабочей поездки в Луганскую область 20 ноября 2019 Зеленский встретился с семьями внутренне перемещенных лиц, ранее проживавших на неподконтрольных территориях. Люди рассказали, что потеряли жилье и все имущество в 2018 году. Боевики заставили 15 семей покинуть помещение в течение получаса. После этого семьи переехали в подконтрольную Украины часть Золотого.

Люди попросили президента помочь в решении жилищной проблемы.

Впоследствии, 9 декабря, военно-гражданская администрация Золотого и Катериновки заключила договоры на изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту 15 квартир коммунальной собственности из фонда жилья для временного проживания.