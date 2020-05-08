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МИД Украины в ответ на баннер с изображением Иосифа Сталина в центре оккупированного Севастополя напомнил об этнической чистке в Крыму.

«В 1944 году его режим совершил массовую этническую чистку — в течение трех дней более 190 тысяч крымских татар были депортированы в поездах крупного рогатого скота в Азию. Многие погибли в пути. Россия никогда не теряет шансов оскорбить местное население», — отметили в ведомстве.

 

 

Накануне на центральной улице Севастополя вывесили баннеры со Сталиным к 9 мая.

Как известно, под руководством Сталина в СССР в августе 1941 года из Крыма были депортированы немцы, в феврале 1942-го - итальянцы, в мае 1944 года - крымскотатарский народ, а в июне 1944-го - представители армян, болгар и греков.

В пятницу, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения.
ForUm

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