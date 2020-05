МИД Украины в ответ на баннер с изображением Иосифа Сталина в центре оккупированного Севастополя напомнил об этнической чистке в Крыму.

«В 1944 году его режим совершил массовую этническую чистку — в течение трех дней более 190 тысяч крымских татар были депортированы в поездах крупного рогатого скота в Азию. Многие погибли в пути. Россия никогда не теряет шансов оскорбить местное население», — отметили в ведомстве.

Portraits of Stalin in the occupied Crimea 🇺🇦 today.



In 1944 his regime committed a massive ethnic cleansing - within three days more than 190K Crimean Tatars were deported in cattle trains to Asia. Many died en route.



Russia never loses a chance to abuse the local population pic.twitter.com/ZYwtsm1DLP