Зеленський заявив, що радники з безпеки провели «довгу, дуже детальну» розмову

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь команди про зустріч безпекових радників.

«Щойно наша команда мені доповіла, що безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо. Дякую всім за роботу, за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир», – написав він у телеграмі.

За його словами, співрозмовники домовилися завтра продовжити.

«Багато ще треба попрацювати. Україна, як і завжди, буде працювати продуктивно. Нам потрібен достойний мир», – додав Зеленський.