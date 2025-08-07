﻿
Свiт

Лукашенко готує армію для придушення внутрішніх протестів, – розвідка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готує армію для придушення внутрішніх протестів і посилення контролю над суспільством. Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки (СЗР) України.

У СЗР зазначили, що проєкт нового закону “Про внесення змін до законів з питань забезпечення військової безпеки та оборони” радикально змінює підходи до безпеки.

– Білоруська армія отримує ширші повноваження, зокрема щодо дій всередині країни. Центральний акцент – на силовій складовій, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що, якщо раніше оборона визначалася як сукупність політичних, правових і соціально-економічних заходів, то тепер у пріоритеті саме збройний захист.

За даними зовнішньої розвідки, згідно з оновленням, білоруська армія в умовах війни повинна не тільки відбивати агресію, а й “завдавати поразки противнику” з метою укладення миру на умовах, що відповідають національним інтересам.

У СЗР наголосили, що особливу увагу привертає розширення функцій армії в мирний час. Військові офіційно залучаються до:

  • запобігання “внутрішньому збройному конфлікту”;
  • участі в інформаційному протистоянні “в інтересах держави”;
  • реагування на внутрішні кризи та кризи в союзних країнах;
  • протидії прикордонним провокаціям.

Крім того, проєкт закону вводить у Білорусі ширше тлумачення причин для оголошення воєнного стану: тепер це можливо не тільки в разі нападу на Білорусь, але й на союзну державу або країну-члена ОДКБ.

 Автор: Сергій Ваха

