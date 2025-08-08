Подвійні стандарти UEFA: росіянам — мільйони євро, українцям — нуль

Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) здійснив виплати на суму понад €10,8 мільйона російським футбольним клубам у рамках так званих «солідарних» фондів — попри те, що з 2022 року вони відсторонені від єврокубків через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, повідомляє The Guardian. Водночас п’ять українських клубів досі не отримали аналогічні виплати, начебто через те, що розташовані в «зоні воєнних дій». Це викликало обурення серед представників українського футболу.

Згідно з документами, які отримали журналісти, UEFA перерахувала Російському футбольному союзу наступні суми:

- €3,305,000 за сезон 2022–2023

- €3,381,000 за сезон 2023–2024

- €4,224,000 за сезон 2024–2025

- ще €6,209,000 було виплачено за сезон 2021–2022

Ці кошти мали бути передані безпосередньо клубам через національну федерацію. Водночас російські команди залишаються поза європейськими турнірами.

В той же час до президента UEFA Александера Чеферіна звернулися п’ять українських клубів — «Чорноморець» і «Реал Фарма» з Одеси, «Металург» із Запоріжжя, «Металіст 1925» із Харкова та «Фенікс» із тимчасово окупованого Маріуполя. У своєму листі від 27 липня клуби повідомили про «надзвичайну ситуацію», внаслідок якої їм було відмовлено у виплатах за сезони 2023–2024 та 2024–2025.

За словами клубів, відмова мотивована неясними банківськими умовами у Швейцарії, які стосуються «географічного розташування клубів». Фактично, виплати блокуються через те, що клуби працюють в умовах війни. «Ми були поінформовані, що перешкодою стали нібито невиразні вимоги банку у Швейцарії», — йдеться в листі.

Представник UEFA спершу пообіцяв надати коментар, однак офіційної відповіді організація так і не надала.

Незважаючи на відсторонення російських клубів і збірних, Російський футбольний союз і досі не виключений з UEFA. Це формально дозволяє РФ отримувати кошти, призначені для клубів, що не беруть участі в єврокубках — для збереження «конкурентного балансу».

Це викликає гостру реакцію серед українських спортивних діячів, які вважають таку політику подвійних стандартів неприйнятною на тлі триваючої війни та агресії з боку Росії.