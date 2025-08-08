Авіаухилянт: прикордонники зупинили “повітряного втікача” на параплані

На українсько-молдовському кордоні прикордонники зірвали спробу нестандартної втечі: 48-річний житель Хмельницької області намагався нелегально залишити територію України на параплані. За інформацією ДПСУ, чоловік придбав параплан в інтернеті за 500 євро та самостійно спланував маршрут втечі. Для злету обрав відкрите поле неподалік кордону. Найбільше вразило прикордонників те, що "пілот" не мав при собі жодних документів, засобів навігації чи зв’язку — орієнтуватися планував «на око».

«Ймовірно, чоловік розраховував, що повітряний транспорт обійде всі пости та патрулі. Але політ закінчився, ще не розпочавшись», — прокоментували ситуацію у ДПСУ. Правопорушника було затримано співробітниками прикордонної служби ще до старту.

Такі випадки, за словами прикордонників, не є поодинокими. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та запровадження обмежень на виїзд для чоловіків призовного віку, Держприкордонслужба фіксує зростання кількості спроб нелегального перетину кордону — і часто це робиться з використанням креативних, а іноді й небезпечних методів.

«У нас були випадки перетину вплав, на гідроскутерах, навіть у валізах. Але параплан — це щось нове. Наголошуємо: такі дії не лише незаконні, а й смертельно небезпечні», — наголосили в прикордонній службі.

Затриманому загрожує штраф або обмеження волі.