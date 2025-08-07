﻿
Свiт

Ще одна країна висунула Трампа на здобуття Нобелівської премії миру

Камбоджа офіційно висунула президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Про це йдеться в листі прем’єр-міністра Камбоджі Хуна Мане до Норвезького Нобелівського комітету.

Хун Мане заявив, що завдяки втручанню Трампа вдалося запобігти «потенційно руйнівній війні» між Камбоджею та Таїландом і відновити мир на їхньому кордоні.

У липні 2025 року Трамп пригрозив припинити торговельні угоди та запровадити тарифи проти обох країн, якщо вони не погодяться на перемир’я.

ForUA.com нагадує, Камбоджа оголосила, що висуне президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру після того, як він допоміг країні досягти угоди про припинення вогню, що поклала край прикордонному конфлікту з Таїландом.

Також прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

 

 Автор: Сергій Ваха

