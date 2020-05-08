По предварительным данным, в апреле в Украине было собрано 59 автомобилей, сообщает Укравтопром.

Таким образом, по сравнению с апрельским результатом прошлого года, украинский автопром снизил обороты еще на 58%.

Всю статистику месяца сформировал завод «Еврокар», на котором в апреле было собрано 59 «Шкод». При этом, относительно прошлого года апрельский выпуск автомобилей на «Еврокаре» уменьшился на четверть.

Всего с начала года в Украине было собрано 1424 единиц автотранспортных средств, что на 24% меньше, чем годом ранее:

легковых автомобилей - 1238 шт. (-22%);

коммерческих - 12 шт. (-20%);

автобусов - 174 шт. (-37%).

Напомним, спад промышленного производства в Украине в марте 2020 года в годовом выражении – к марту 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 7,7% после падения на 1,5% в феврале.