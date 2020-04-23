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Спад промышленного производства в Украине в марте 2020 года в годовом выражении – к марту 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 7,7% после падения на 1,5% в феврале.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в марте в годовом выражении упало на 8,6%, передает УНИАН.

По сравнению с предыдущим месяцем, промпроизводство в марте выросло на 3,6% без учета корректировки на эффект календарных дней и упало на 1,3% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в марте в производстве автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и других транспортных средств – на 27,7%, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 23,9%, добыче каменного и бурого угля – 19%, текстильном производстве и производстве одежды – 16,9%. Рост в годовом выражении зафиксирован в производстве фармацевтических продуктов и препаратов – на 21,8%, производстве химических веществ и химической продукции – на 2,3%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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