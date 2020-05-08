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Вчера, 7 мая, около 23:00 в Одессе произошло обрушение жилого дома по адресу Польский спуск, 9, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прибытию на место вызова спасатели обнаружили разрушение первого и второго этажей в правом крыле здания, где заселено 7 квартир.

Из здания эвакуирован 21 житель. Разрушенное крыло обесточено, здание находится под охраной. Погибших и пострадавших нет.

От ГосЧС привлекалась 1 единица техники и 5 человек личного состава.
ForUm

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