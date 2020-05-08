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Президента США Дональда Трампа и его окружение будут тестировать на коронавирус каждый день после того, как стало известно о заболевшем камердинере президента, сообщает Укринформ со ссылкой на CNBC.

«Мы проводили тестирование один раз в неделю, теперь мы собираемся проходить тестирование один раз в день», - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что все еще считает тестирование «несколько переоцененным».

Кроме того, ежедневные тесты также будут проводиться для «всех, кто вступает в контакт с президентом», отметил вице-президент Майк Пенс.

Новая политика ежедневного тестирования для президента США и его окружения была введена спустя несколько часов после того, стало известно, что служащий военно-морского флота США, который является членом подразделения камердинеров - помощников президента Дональда Трампа, заразился коронавирусом.

В США зафиксировано 1 292 623 случая коронавируса, в частности 76 928 летальных и 217 250 случаев выздоровления.
ForUm

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