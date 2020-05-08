91-летний священник Белорусской Православной Церкви протоиерей Василий Лесько 6 мая выписался из больницы, куда был госпитализирован с коронавирусом, и вернулся в родное Полесье.
Фото: Tut.by
Как сообщает «Tut.by», в последнее время он жил в Свято-Елисаветинском монастыре в Минске и был госпитализирован с диагнозом «коронавирус» в больницу в Боровлянах, где провел 24 дня, из них семь — в реанимации и на аппарате ИВЛ.
Несмотря на утверждения о том, что COVID-19 опасен для людей пожилого возраста, особенно если у них есть хронические заболевания, священник победил опасную болезнь. Год назад отец Василий Лесько попал в больницу с воспалением легких, а еще не так давно ему заменили кардиостимулятор.
В Беларуси отец Василий Лесько известен своим исполнением песен на религиозную тематику.
Пока он лежал в больнице, музыкант и этнограф Сергей Долгушев решил сделать подарок: запустил сбор на издание уникальных записей отца Василия.
Сам отец Василий смотрит в будущее с оптимизмом. «Дай Бог еще пожить!», - говорит он.
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