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Михаил Саакашвили, которого президент Владимир Зеленский назначил главой Исполнительного комитета реформ, рассказал, что будет делать на новой должности. Об этом он сказал в эфире программы «Завтрак с 1+1», сообщает УНИАН.

«Сейчас в Украине идет большой кризис, связанный с коронавирусом в мире. Первое, что нужно сделать, чтобы помочь экономике, это освободить бизнес без административного вмешательства. Есть большое количество регуляций, от которых надо освобождаться, и главное слово - это свобода. На первом этапе надо забрать бессмысленные регуляции в налоговой сфере, таможне, где заполняют большое количество бумажек. Все, что касается свободы введения бизнеса», - отметил Саакашвили.

Комментируя вопрос медицинской реформы, он говорит, что нужно полностью менять систему. «Попытки частично менять ничего не приносят. Попытка реанимировать старые, совковые реформы не работают. Перестроить старую систему не возможно. Ее надо полностью изменить», - подчеркнул Саакашвили.

Он говорит, что его офис будет внутри Офиса президента, потому что это традиционный орган, который расположен при президенте Украины.

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

 
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