За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 21 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время вражеских огневых провокаций наши воины проявили мужество и выдержку. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все обстрелы противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима тишины.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник дважды вел огонь по нашим военнослужащим неподалеку Марьинки - из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Старогнатовка противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, а затем обстрелял наших военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.

По защитникам Широкино враг трижды вел огонь с применением 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселовки Второй обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

У населенного пункта Авдеевка российские оккупанты днем ​​применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а с наступлением темноты - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Тарамчука, Песок и Невельского противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили вражескую активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи поселка городского типа Новотошковское враг четыре раза открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями вооружений. В общем оккупанты использовали здесь 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 10 мин 120-го и 82-го калибра.

Окрестности Орехово враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, выпустив 30 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Крымского враг дважды обстреливал - из минометов 120-го и 82-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, наши подразделения ответили из штатного вооружения. Благодаря меткости украинских военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия.

По данным разведки, 7 мая украинские военнослужащие уничтожили 7 российских оккупантов и еще 5 ранили. Кроме этого наши воины уничтожили военный грузовик противника.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник выпустил 24 мины 120-го калибра по нашим позициям у Орехово, а также применял станковые противотанковые гранатометы. В ответ наши воины оперативно применили дежурные огневые средства, в результате чего враждеские провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.