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Черкасский окружной административный суд остановлено решение городского совета об ослаблении карантинных мероприятий в городе, сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

«Черкасский окружной административный суд рассмотрел и удовлетворил заявление об обеспечении иска Черкасской областной государственной администрации по поводу отмены решения Черкасского горисполкома об ослаблении карантина. Поэтому решение Черкасского горисполкома от 30 апреля 2020 об ослаблении карантинных мероприятий остановлено», – говорится в сообщении.

Напомним, 30 апреля горсовет Черкасс решил ослабить карантин после массовых обращений предпринимателей. Там позволили открыть магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, летние площадки ресторанов и ряд других объектов. 

По факту отмены карантинных мероприятий городским исполкомом Черкасс полиция начала уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса.

 
ForUm

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