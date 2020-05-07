Во время пандемии COVID-19, с которой связано введение карантинов во многих странах планеты, интернет-трафик в мире вырос втрое, сообщает Укринформ со ссылкой на ООН.

«Пандемия COVID-19 кардинально изменила нашу жизнь: то, как мы работаем, общаемся друг с другом, учимся или покупаем предметы первой необходимости. Эти изменения коснулись всего мира, и в то же время стал еще более очевидным так называемый «цифровой разрыв». Ведь до сих пор 3,6 миллиарда людей в мире не имеют доступа к интернету. В целом интернет-трафик в мире утроился», - говорится в сообщении.

Профильные эксперты отмечают, что в Международном союзе электросвязи высоко оценили роль работников сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и считают их «героями».

«Мы также должны признать, что в нынешних условиях услугами и сетями ИКТ не так легко управлять. Ведь никто не мог и представить себе ситуации, когда трафик в интернете может почти утроиться», - отмечают эксперты.

Следует отметить, что если ранее широкополосная связь чаще всего использовалась в городских офисах, теперь она все больше востребована в пригородах и сельских районах, жители которых сейчас учатся или работают, не выходя из дома.