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В Днипре от 63-летней женщины COVID-19 заразились 35 человек, сообщила 7 мая медицинская директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи №1 Надежда Сальник.

По ее словам, инфекцию диагностировали течение суток 5 мая, передает Радио Свобода.

Инфицированная женщина уже четыре дня находится в 21-й инфекционной больнице, ее состояние тяжелое.

Все 35 инфицированных людей также находятся под наблюдением медиков.

За сутки 5 мая на Днепропетровщине установлен антирекорд по выявлению больных коронавирусной инфекцией - 90 человек, в предыдущие дни было 17-18 в сутки. За прошедшие сутки, 6 мая, новых случаев болезни зафиксировано 56.
ForUm

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