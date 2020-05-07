В Днипре от 63-летней женщины COVID-19 заразились 35 человек, сообщила 7 мая медицинская директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи №1 Надежда Сальник.
По ее словам, инфекцию диагностировали течение суток 5 мая, передает Радио Свобода.
Инфицированная женщина уже четыре дня находится в 21-й инфекционной больнице, ее состояние тяжелое.
Все 35 инфицированных людей также находятся под наблюдением медиков.
За сутки 5 мая на Днепропетровщине установлен антирекорд по выявлению больных коронавирусной инфекцией - 90 человек, в предыдущие дни было 17-18 в сутки. За прошедшие сутки, 6 мая, новых случаев болезни зафиксировано 56.
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