Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится в среду, 13 мая.

Об этом Арахамия заявил в кулуарах Рады в четверг, 7 мая, сообщает НВ.

«Не во вторник, а в среду, потому что мы пообщались с депутатами, провели опрос не только среди нашей фракции. Нам необходимо присутствие почти целого парламента. В понедельник выходной и после понедельника будет определенное количество людей, которые не смогут приехать во вторник, и поэтому приняли решение сделать это в среду, потому что хотим собрать максимальное количество людей в парламенте», — заявил он.

По словам нардепа, в повестке дня внеочередного заседания в среду будет 14 вопросов, среди которых законопроект о банках и «Час вопросов к правительству», а также заслушивание отчета руководителя Национального банка.

«Эта внеочередная сессия займет 10−12 часов. Минимум 4 часа потратим на закон о банках, потом есть еще 13 вопросов, среди которых час вопросов к правительству займет час, потом отчет руководителя Нацбанка и ответ на вопросы — это минимум 45 минут-час и потом еще 10 законов с обсуждением это тоже 4−5 часов», — уточнил Арахамия.