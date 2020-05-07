По состоянию на 7:00 7 мая силами лесных хозяйств Госагентства по управлению зоной отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечены 49 человек и 28 единиц техники лесных хозяйств, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В Житомирской области подразделения ГосЧС оказывают помощь в ликвидации отдельных очагов тления торфяников в Олевском районе. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 69 человек и 21 единица техники.