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По состоянию на 7:00 7 мая силами лесных хозяйств Госагентства по управлению зоной отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечены 49 человек и 28 единиц техники лесных хозяйств, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В Житомирской области подразделения ГосЧС оказывают помощь в ликвидации отдельных очагов тления торфяников в Олевском районе. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 69 человек и 21 единица техники.
ForUm

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