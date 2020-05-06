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В морском порту «Южный» в результате аварии произошел сброс с судна Stavanger (флаг Тувалу) более 8 тонн пальмового масла. Об этом на своей странице в Facebook сообщил временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

По его словам, факт загрязнения внутренних морских вод Украины был установлен 30 апреля.

Фирсов сообщил, что Государственная экологическая инспекция осуществила расчет ущерба, нанесенного государству в соответствии с «Таксами для вычисления размера возмещения убытков, причиненных вследствие загрязнения с судов, кораблей и других плавучих средств, территориальных и внутренних морских вод Украины».

«По информации АМПУ, количество загрязняющих веществ, сброшенных в водную среду, составляет 8437 кг. Соответственно, сумма ущерба составляет 2 млн 416 тыс. 557 долларов США. Почти два с половиной миллиона долларов - это значительный размер штрафа и мы понимаем, что его будут пытаться обжаловать. Но закон есть закон, и мы будем выставлять претензию в соответствии с объемами загрязнения. Положительным фактом является то, что это страховой случай, следовательно, компенсация может лечь не только на владельца», – подчеркнул он.

Фирсов отметил, что в соответствии с порядком, было принято решение задержать судно пока владелец не платит нанесенный ущерб. «Эта ситуация не может оставаться без справедливой реакции. О дальнейшей ситуации буду вас информировать. Отдельно хотел бы отметить, что тяжелых последствий для окружающей среды удалось избежать, большинство работ по ликвидации последствий разлива уже завершено», – сообщил он.
ForUm

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