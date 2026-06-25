Відпочинок в Аркадії шокував цінами: за сім днів для двох просять майже 130 тисяч гривень

Ціни на відпочинок в одному з комплексів біля моря в одеській Аркадії викликали бурхливе обговорення в соцмережах. За тижневе проживання для двох осіб у номері категорії Superior там просять майже 130 тисяч гривень.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Автор відео, який відвідав комплекс, попросив розрахувати вартість відпочинку для двох осіб на сім днів на початку місяця. Працівниця рецепції повідомила, що доба проживання в апартаментах категорії Superior коштуватиме близько 18,5 тисячі гривень.

Таким чином, за сім днів відпочинку доведеться заплатити приблизно 129,5 тисячі гривень. У вартість проживання включені сніданки.

Відвідувач також поцікавився цінами на інші категорії номерів та можливістю розміщення сім'ї з двома дітьми.

Після появи відео в соцмережах користувачі почали активно обговорювати вартість відпочинку в Одесі. Багато хто вважає такі ціни надто високими та такими, що не відповідають нинішнім реаліям.

Частина коментаторів порівнювала відпочинок в Аркадії з популярними закордонними курортами, зазначаючи, що за подібні кошти можна провести відпустку в Туреччині, Єгипті чи навіть країнах Перської затоки.

Деякі користувачі також звернули увагу на те, що на оприлюдненому відео територія комплексу виглядала майже порожньою, припустивши, що високі ціни можуть бути однією з причин невеликої кількості гостей.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів нещодавно включив Одесу до переліку курортно-рекреаційних територій та оновив методику нормативної грошової оцінки земель. У міській владі очікують, що це принесе бюджету міста близько 300 мільйонів гривень додаткових надходжень щороку.

Крім того, цього сезону в Одесі збільшили кількість пляжів, офіційно відкритих для відпочинку. Наразі акти готовності отримали 27 ділянок узбережжя, однак місцева влада нагадує, що через війну перебування на морі все ще пов'язане з певними ризиками.