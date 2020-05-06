Карантин спровоцировал усиленную агрессию в отношении журналистов. В апреле произошло больше всего нападений на представителей СМИ с начала года – 10. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного Национальным союзом журналистов Украины.

Так, всего за 4 месяца 2020 года зафиксировано 26 инцидентов с применением силы в отношении представителей СМИ. Чаще всего в апреле физическая агрессия к журналистам проявлялась в Киеве и области - 5 случаев, а также по инциденту случилось в Черкассах, Одессе и на Львовщине, Донетчине и Днепропетровщине.

Большинство случаев в апреле связано с освещением журналистами темы соблюдения карантина и других событий, с ним связанных.