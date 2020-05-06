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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, сообщили о подозрении бывшему руководителю Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины в растрате бюджетных средств в сумме более 513 тыс грн, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР

Его подозревают в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в крупном размере и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч. 2, ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, чиновник осуществлял лишние начисления и выплаты заработной платы отдельным работникам центра, что привело к растрате бюджетных средств в сумме более 513 тыс. грн. Также от одного из работников Центра получил на свой карточный счет денежные средства в сумме 10 тыс. гривен, как определенную им долю денежных средств от начисленной ему незаконной заработной платы в декабре 2018 года.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Центрального региона Украины. Оперативное сопровождение - Департамент стратегических расследований Нацполиции.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
ForUm

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