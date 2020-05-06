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Большую часть прибыли НАК «Нафтогаз Украины» за 2019 год, включая уплаченный Газпромом долг по решению Стокгольмского арбитража, потратят на строительство и ремонт больниц и дорог. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что на заседании правительства был заслушан отчет Андрея Коболева по аудиту Нафтогаза, который провела компания Deloitte. В 2020 году предприятие заплатит дивидендов на 39,7 млрд грн (в дополнение к уже уплаченным 8,5 млрд грн в декабре 2019 года).

«Очень важно, что значительная часть этих средств, по инициативе президента, будет направлена на программу «Большая стройка». То есть на дороги, школы, детские сады и реконструкцию 210 приемных отделений опорных больниц. Крупнейшая государственная компания должна работать для людей», – подчеркнул премьер.

Напомним, в декабре 2019 года Нафтогаз перечислил в государственный бюджет 13 млрд грн.
ForUm

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