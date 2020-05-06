В четверг, 7 мая, в Украине погоду будет определять циклон и атмосферные фронты, которые принесут дожди, грозы, штормовой ветер, солнечные прояснения и снег, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ближайшей ночью непогода пробежится западными областями (дождь, в Карпатах и ​​в Прикарпатье регионах местами мокрый снег и снег), Севером Украины, коснется Харьковщины, Полтавщины, Винницкой, Кропивницкого с районами, части Черкасской области.

Днем ареал неустойчивой погоды переместится восточнее.

«Больше всего шансов у серьезных дождей будет вдоль полосы Киевщина, Житомирщина, Винниччина до Одесской области», - отметила синоптик.

Запад завтра днем ​​немного вздохнет легче, хотя в западных областях местами небольшие осадки возможны. На востоке, в центре и на юге 7 мая также вероятность незначительных дождей.

Ветер в Украине ожидается северо-западного и западного направления. В западных областях, местами на Севере, Юге и в Центре штормовые порывы!

Ближайшей ночью температура воздуха составит + 5 + 9 градусов, на востоке + 8 + 13 градусов, на западе + 2 + 6 градусов, в Карпатах от 2 градусов тепла до 3 мороза, на высокогорье до -3-6 градусов.

Завра днем в основном + 8 + 14 градусов (в западных областях уже немного потеплеет), в Центре, на Юге и на Сумщине + 12 + 17 градусов, в восточных областях + 15 + 20 градусов.

В Киеве четверг ожидается влажным и холодным. Пройдет дождь, ближайшей ночью + 4 + 6 градусов, завтра днем ​​+10 +13 градусов, порывистый ветер.

Потепление начнется 9-10 мая.

Однако волны холода еще будут в середине следующей недели.