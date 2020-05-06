Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитный договор со Всемирным банком, который предусматривает выделение Украине $150 млн на социальную поддержку населения в период коронавирусного кризиса, сообщает hromadske.

Средства направят на программу «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины». В то же время размер программы увеличили в связи с коронавирусом.

Так, $50 млн потратят на поддержку уязвимых слоев населения в период коронавирусной пандемии, а остальные $100 млн потратят на улучшение социальной защиты в целом.

Напомним, Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование Украины в размере 135 миллионов долларов для проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей».