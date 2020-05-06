Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета исследует нарушения торговыми сетями «Эпицентр» и «Новая линия» конкурентного законодательства во время карантинных мероприятий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

«АМКУ получил основания для начала исследования. Возмущение граждан по поводу работы некоторых сетей во время карантина естественное. С точки зрения антимонопольного законодательства работа «Эпицентра» и «Новой линии» во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами», – отметил он.

Хмельницкий подчеркнул, что абсолютное большинство непродовольственных торговых сетей и отдельных магазинов выполнило предписания и приостановило деятельность для уменьшения риска распространения коронавируса.

Напомним, на работников сети «Эпицентр» полиция составила 29 протоколов о нарушении карантинных требований.