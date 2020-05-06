также в разделеОбщество
Назван самый точный тест на коронавирус 15
Число больных COVID-19 в ВСУ сократилось до 30 человек 9
САП открыла дело против Рябошапки 22
В Минздраве рассказали, какие больницы получат доставленный «Мрией» груз 14
Минздрав обещает выплатить медикам надбавки в ближайшие дни 11
Активисты молодежного крыла ОПЗЖ передали поздравления ветеранам от Медведчука и Марченко 10
Еще 100 украинцев вернулись домой эвакуационными рейсами 18
Нардеп: Минэнерго предлагает АЭС майнить криптовалюту 19
«Мрия» доставила в Украину гуманитарный груз из Китая 52
Кулеба: Полноценного восстановления международного авиасообщения не будет 19
Усик и Ломаченко снялись в российском фильме о вере и «дружбе народов» 45
Инфекционист оценила угрозу распространения COVID-19 из РФ в Украину 28
СБУ назвала число удерживаемых боевиками украинцев 24
ЕС выделит средства на медицину в приграничных общинах Украины 31
В черновицких больницах закончились места для больных коронавирусом 41
5 мая. Картина дня 27
Украинская армия заняла 27 место в мире по военной мощи 35
Таран: ВСУ сдерживают попадание коронавируса в район ООС 27

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета исследует нарушения торговыми сетями «Эпицентр» и «Новая линия» конкурентного законодательства во время карантинных мероприятий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

«АМКУ получил основания для начала исследования. Возмущение граждан по поводу работы некоторых сетей во время карантина естественное. С точки зрения антимонопольного законодательства работа «Эпицентра» и «Новой линии» во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами», – отметил он.

Хмельницкий подчеркнул, что абсолютное большинство непродовольственных торговых сетей и отдельных магазинов выполнило предписания и приостановило деятельность для уменьшения риска распространения коронавируса.

Напомним, на работников сети «Эпицентр» полиция составила 29 протоколов о нарушении карантинных требований.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги