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Летом в Украине может восстановиться внутреннее авиасообщение, а международное зависит не только от нас. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает УНИАН.

«Летом очень осторожно попробуем начать возвращение внутреннего авиасообщения. С международным сложнее, ибо решение зависит не только от нас», - подчеркнул министр. По его словам, сейчас много европейских стран, которые являются мощными туристическими направлениями, «ломают головы, как это все урегулировать».

«В течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не будет. Так как было прежде - такого не будет точно», - сказал Кулеба.

По словам министра, сейчас специалисты приходят к тому, что мир начнет оправляться с сентября.
ForUm

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