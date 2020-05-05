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Министр обороны Андрей Таран заявляет, что в Вооруженных силах Украины сдерживают попадание коронавирусной инфекции COVID-19 к военнослужащим - участникам операции Объединенных сил. Об этом министр сказал журналистам, сообщает УНИАН.

«Откровенно говоря, нам сегодня удалось не допустить попадания коронавируса в операцию Объединенных сил, и это самое главное, потому что если бы были у нас случаи попадания коронавируса в состав Вооруженных сил, которые выполняют задачи в районе операции Объединенных сил, это было бы, скажем так, очень плохо», - заявил Таран.

«Но пока что мы сдерживаем коронавирус. По состоянию на сегодня, со вчерашнего дня, ситуация даже улучшилась. Восемь военнослужащих в Харькове, у которых предварительные тесты выявили коронавирус (тесты) оказались ложными, поэтому в настоящее время общее количество даже снизилось», - сказал министр.

Также он добавил, что каждый день люди выздоравливают. «Большинство случаев коронавируса связано с тем, что военнослужащие - тоже люди и общаются с гражданским населением, среди которого есть случаи заболевания», - заявил Таран.

Напомним, по состоянию на утро 5 мая в Украине подтверждено 12697 случаев COVID-19, из них 366 – за последние сутки.

 
ForUm

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