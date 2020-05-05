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«Западная нефтегазовая компания» (ЗНГК) и «Евростандарт» в конце апреля возобновили импортные поставки автомобильных бензинов из России. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95», проводившую собственное исследование.

Бензин марки А-92 поступил в Украину по железной дороге с Московского НПЗ компании «Газпром нефть». В конце апреля – начале мая ЗНГК оформила импорт около 400 т бензина, «Евростандарт» — 115 тонн.

В «А-95» добавили, что 4 мая ЗНГК начала предлагать А-92 Московского НПЗ в мелкооптовом сегменте с нефтебазы в Василькове (Киевская обл.).

Последний раз поставки бензинов из России в Украину по железной дороге осуществлялись в 2016 г. Тогда по итогу года было поставлено около 22 тыс. т (чуть более 1% от баланса рынка). В том году практически все поставки осуществлялись с Орского НПЗ компании «Орскнефтеоргсинтез», входящей в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Крупнейшими импортёрами тогда выступали также ЗНГК (18 тыс. т) и «Евростандарт» (4 тыс. т).

Также вместе с автомобильным бензином, «Евростандарт» и ЗНГК с конца апреля начали импортировать дизельное топливо производства Московского НПЗ «Газпром нефти». По состоянию на 3 мая, «Евростандарт» оформил поставку 1,7 тыс. т, ЗНГК — 2,3 тыс. т ДТ. Ранее, после 2016 г., поставки дизтоплива с Московского НПЗ в Украину не фиксировались.

Из-за пандемии коронавируса котировки бензинов в Северо-Западной Европе за два месяца упали более чем в 3 раза. Если в феврале они составляли $550/т, то в марте опустились до $275/т, в апреле — вовсе $170/т, по информации трейдеров.

В 20-х числах апреля издание РБК сообщило, что российские нефтяные компании вынуждены продавать бензин на бирже себе в убыток. Розничная реализация бензина в России, из-за мер самоизоляции, упала на 40–50%, по оценкам Минэнерго РФ.
ForUm

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