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В среду, 6 мая, в большинстве областей Украины дожди будут периодическими, от небольших – до сильных кратковременных ливней, в центральных областях и на Востоке грозы, вероятны град и шквалы, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В западных областях погода будет существенно отличаться: дожди также пройдут, но холодные и с сильным западным ветром, местами до штормовых порывов.

К тому же, на Западе ожидается холодная погода.

Ближайшей ночью там предполагается всего + 2 + 7 градусов, в Карпатах заморозки. А если заморозки и высокая влажность – это высокая вероятность снега в горах.

В большинстве областей Украины ночью будет + 6 + 12 градусов, днем ​​в среду + 13 + 18 градусов.

В Киеве 6 мая воздух будет насыщен влагой, периодический дождь, западный ветер и похолодание до 15 градусов.

А в четверг-пятницу похолодает еще на 2-4 градуса.

Незначительное потепление начнется в субботу, 9 мая, а в воскресенье-понедельник – до + 20 + 24 градуса.

Однако уже 12-13 мая снова температура воздуха снизится до +14 +15 градусов.
ForUm

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