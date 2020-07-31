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Завтра, 1 августа, в Украине ожидаются кратковременные грозовые дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Разве что в центре солнце все же будет бороться с осадками и часто побеждать, а в южной части будет солнечно, сухо и теплее», – отметила она.

По прогнозу синоптика, температура воздуха на Юге ожидается завтра + 25 + 29 градусов. На остальной территории Украины + 22 + 26 градусов, в Закарпатье до +28 градусов.

«Август в Киев придет со свежестью и сыростью. В субботу предполагается дождь с грозой, максимальная температура воздуха прибьет недавнюю жару до +22, +23 градусов.

В воскресенье более вероятна сухая погода, однако свежая. Потепление начнется во вторник, 4 августа», – подчеркнула Диденко.
ForUm

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