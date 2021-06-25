В Киеве с 24 июня ряд продуктов запрещено продавать на ярмарках.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба, передает УНИАН.

«Впереди три выходных по случаю государственного праздника - Дня Конституции Украины. Чтобы обеспечить горожанам максимальный комфорт на улицах столицы собрал сегодня оперативное совещание с руководителями районов. ...важнейший вопрос - работа сезонных и сельскохозяйственных ярмарок в летний период. Их в Киеве до 80 локаций. С 24 июня продажа скоропортящихся продуктов (молочной продукции, рыбы, мясо-колбасных и кондитерских изделий с кремами) запрещена», - отметил Кулеба.

По его словам, локации, где это требование будут нарушать, будут закрывать.

Кроме того, инспекторы благоустройства и полиция особенно будут следить за подземными переходами, которые недавно освободили от незаконных торговых рядов.

«Город не позволит, чтобы светлые и широкие проходы были загромождены продажей «с земли». Работа инспекторов вместе с представителями районов и полицией будет усиливаться», - сообщил Кулеба.