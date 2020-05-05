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На Буковине в селе Задубровка ночью активисты Православной Церкви Украины пытались захватить храм Украинской Православной Церкви в честь Архистратига Божия Михаила.

Фото: cv.npu.gov.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, попытка захвата произошла после смерти настоятеля храма УПЦ - протоиерея Леонида Деликатного.

Вечером 4 мая представители ПЦУ сломали ворота, срезанные замки, избили прихожан УПЦ. Перед штурмом отключили свет, интернет, камеры в храме. На въезде в село повалили дерево.

«В 01.00 ночи в селе Задубровка, на Буковине, православные христиане поют «Христос Воскресе». Они отбили штурм храма. Пасха. Сатана посрамлен. […] У штурмовиков во время срезания замков сгорела болгарка, потом ломом они крушили двери, но и они не подвергались. Пускали газ в проемы дверей, надеясь вытравить женщин, которые были в середине. Прибежали на помощь, кто в чем был, столько людей (верующих УПЦ, - ред.), они (представители ПЦУ, - ред.), оставив свои «молитвословы»: болгарку, удлинитель, генератор и лом, прутки бежали».

В память о своем покойном настоятеле отце Леониде, на момент штурма его еще даже не успели похоронить, православные христиане зажгли фонарики телефонов и пели соборно «Христос Воскресе»», - сообщили в епархии.

Фото: Черновицко-Буковинская епархия

Пресс-служба епархии опубликовала фотографии, на которых видны следы побоев, которые нанесли представители ПЦУ верующим УПЦ во время попытки захвата храма.

«Спасибо христианам ПЦУ, которые пришли с арматурой и дубинками помолиться ночью в нашем храме», - отметили в Черновицко-Буковинской епархии.
ForUm

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