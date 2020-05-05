Закарпатской ОГА обжалует в суде решение Мукачевского горсовета по ослаблению карантинных мероприятий в городе.
Как сообщает пресс-служба ОГА, глава Закарпатской ОГА Алексей Петров обратился к правоохранителям и поручил провести проверку законности решения принятого комиссией.
Прокуратура по данному факту зарегистрировала уголовное производство. Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).
Отмечается, что полицейские проводили в Мукачево профилактически разъяснительную работу с предпринимателями, сообщали об ответственности за нарушение карантина.
«Также, по информации мукачевцев, предприниматели вещевого рынка и торгово-развлекательного центра в Мукачево сами отказались начинать работу, пока в стране продолжается карантин. Несмотря на решение Мукачевской мэрии, вещевой рынок у вокзала и торгово-развлекательный центр «Ежедневно» не работали», - заявили в ОГА.
Напомним, 30 апреля в Мукачево решили разрешить работу вещевого рынка и торговых центров.
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