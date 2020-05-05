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Уровень воды в реке Десна в Чернигове упал до минимума за 140 лет наблюдений, сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко.

«По состоянию на утро сегодняшнего дня имеем показатель 145 см над «0» поста. Для сравнения, нормальным средним уровнем для Десны в этот период считается 680 см над «0» поста. Поскольку обычно каждый год на это время приходится пик весеннего наводнения. Сейчас же метеорологи бьют тревогу – разница с нормой составляет более 5 метров. Подобная ситуация и на других территориях области», - написал он в Facebook.

Хотя в последние дни в области прошли дожди, существенного влияния на проблему это не повлияло. Уровень воды увеличился всего на 1 см и при благоприятной погоде может вырасти еще на 3-4 см.

«Наводнение вообще отсутствует - ни в однои месте вода не вышла на поймы, нерестилищ нет, эффекта санитарной очистки реки тоже нет. Фактически, Десна питается исключительно с грунтовых вод», - отметил чиновник.

По его словам, за 140 лет наблюдений такая ситуация зафиксирована впервые.

Наиболее беспокоит то, что летом при определенных погодных условиях - недостаточном количестве осадков и сверхвысоких температурах - уровень Десны может упасть до критического уровня. По предварительному прогнозу - 50-70 см над «0» поста. При более благоприятных условиях - будет колебаться от 120 до 150 см.

Значительный вред водоемам наносят стихийное разорение лугов и пастбищ при осуществлении хозяйственной деятельности в прибрежных защитных полосах.

В последнее время из территориальных общин поступает все больше сигналов о таких незаконных действиях. Больше всего нарушений Водного и Земельного кодексов Украины зафиксировано в Менском, Сосницком и Куликовском районах (из последних - в селах Максаки и Борковка). Отдельные вмешательства в охранные прибрежные зоны достигают 150-200 гектаров земельной площади. Распахивают не только в пределах Десны, но и малых рек, пойменных озер.

«И это - прямая угроза водному балансу в экосистемах области», - заявил глава ОГА.
ForUm

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